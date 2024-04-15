Нефть дешевеет на фоне ограниченного ущерба от атаки Ирана на Израиль

Цены на нефть упали, поскольку участники рынка снизили премии за риски после нападения Ирана на Израиль, которое, по словам израильского правительства, нанесло ограниченный ущерб.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне упали на 23 цента, или на 0,2%, до 90,22 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в мае упали на 29 центов, или на 0,3%, до 85,37 доллара за баррель по состоянию.

Атака с применением более 300 ракет и беспилотников стала первой атакой на Израиль со стороны другой страны за последние три десятилетия, что вызывает беспокойство относительно эскалации регионального конфликта, который влияет на трафик нефти через Ближний Восток.

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Но атака, которую Иран назвал возмездием за воздушный удар по своему консульству в Дамаске, нанесла лишь незначительный ущерб, поскольку ракеты были сбиты израильской оборонительной системой "Железный купол".

"Атака была в значительной степени просчитана в предшествовавшие ей дни. Кроме того, ограниченный ущерб и тот факт, что никто не погиб, означает, что, возможно, ответ Израиля будет более взвешенным. Но очевидно, что остается много неопределенности, и все зависит от того, как Израиль отреагирует сейчас", - сказал Уоррен Паттерсон, руководитель отдела стратегии на рынках сырьевых товаров ING.

Поскольку Иран сейчас добывает более 3 миллионов баррелей в сутки сырой нефти, будучи основным производителем в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), риск поставок содержит более жесткие нефтяные санкции, а также то, что ответ Израиля может быть нацелен на энергетическую инфраструктуру Ирана.

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Но в случае значительного сокращения поставок, США могут высвободить дополнительные объемы нефти из своих стратегических нефтяных резервов, тогда как ОПЕК имеет более 5 млн баррелей в сутки свободных производственных мощностей, отмечается в сообщении ING.

"Если цены значительно вырастут на фоне сокращения поставок, можно предположить, что группа попытается вернуть часть этих свободных мощностей на рынок. ОПЕК не захочет видеть слишком высокие цены, учитывая риск разрушения спроса", - говорится в сообщении.

Несмотря на ограниченный ущерб, аналитики ожидали по крайней мере кратковременного роста цен сегодня утром, но для более значительного и длительного влияния эскалации на цены понадобится существенное нарушение поставок, например, ограничение судоходства в Ормузском проливе вблизи Ирана.

Напомним:

Ожидалось, что цены на нефть вырастут в понедельник после нападения Ирана на Израиль на выходных, при этом, дальнейшая судьба цены на нефть зависит от ответа Израиля и союзников.