Ремонт "синей" ветки киевского метро обещают закончить к осени: начат демонтаж тоннеля

КМДА

Между станциями киевского метрополитена "Демеевская" и "Лыбедская" начали демонтировать железобетонные конструкции вдоль тоннеля.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Сейчас, для ускорения выполнения работ, специалисты провели частичное раскрытие тоннеля, а именно устроили технологическое отверстие для транспортировки наружу демонтированного путевого бетона и подачи необходимых материалов", - говорится в сообщении.

Сейчас осуществляют разработку котлована с креплением третьего яруса, очистку железобетонных поверхностей и удаление демонтированного бетона. Кроме того, проводят химическое закрепление грунтов затунельного массива, подготовку поверхности тоннеля для дополнительного усиления.

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Киевский метрополитен отмечает, что причиной аварии на "синей ветке" являются ошибочные и некачественные проектные решения при строительстве.

В сообщении отмечают, что работы могут закончить до конца лета 2024 года.

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Напомним:

Киевская городская государственная администрация заложила 400 миллионов гривен в бюджете города на ремонт участка тоннеля метрополитена между станциями "Лыбедская" и "Демеевская".