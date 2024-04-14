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Нефть смотрит в сторону роста после атаки Ирана на Израиль

Воскресенье, 14 апреля 2024, 17:00 - Владимир Туник-Фриз
 
Getty Images

Ожидается, что цены на нефть вырастут в понедельник после нападения Ирана на Израиль на выходных, при этом, дальнейшая судьба цены на нефть зависит от ответа Израиля и союзников.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как сообщают, беспокойство относительно реакции Ирана на удар по его посольству в Дамаске на прошлой неделе помогло поднять мировые цены на нефть марки Brent до 92,18 доллара за баррель, что является самым высоким показателем с октября 2023 года.

В пятницу цена выросла на 71 цент до 90,45 доллар за баррель, а фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 64 цента до 85,66 доллара за баррель.

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В воскресенье торги закрыты.

"Разумно ожидать более высоких цен, когда торги возобновятся (в понедельник - ЭП), однако, пока не было никакого влияния на добычу, и Иран заявил, что "вопрос можно считать завершенным"

Какой бы ожесточенной и болезненной ни была первая реакция рынка, ралли может оказаться непродолжительным, если поставки из региона не будут существенно нарушены", - сказал нефтяной брокер PVM Тамаш Варга.

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Администрация Байдена утверждает, что она не поощряет Иран к увеличению экспорта и ужесточает санкции.

Снижение иранского экспорта приведет к дальнейшему росту цен на нефть и стоимости бензина в США, что является политически чувствительным вопросом в преддверии выборов.

На увеличение цены может также повлиять закрытие Ормузского пролива, через который проходит ⅕ мирового экспорта нефти.

Во вторник 9 апреля командующий военно-морских сил Революционной гвардии Ирана заявил, что Тегеран может закрыть пролив, если сочтет необходимым

Экономическая правда

Иран Израиль нефть
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