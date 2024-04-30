Карташов покинул пост директора украинского фонда стартапов

Павел Карташов покинул должность директора Украинского фонда стартапов, которую он занимал в течение 5 лет, с момента основания фонда.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Украинский фонд стартапов занимается поиском и государственной поддержкой перспективных бизнес и технологических инициатив. Он был создан в 2018 году по инициативе Министерства финансов. Заявки фонд начал принимать в 2019 году.

Павел Карташов был директором фонда с 2019 года, когда он начал свою работу.

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По словам Карташова, с 2019 года он выдал более 16 миллионов долларов грантов.

Экономическая правда