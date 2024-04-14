Lufthansa останавливает полеты в города Ближнего Востока из-за атаки Ирана на Израиль
Воскресенье, 14 апреля 2024, 16:00 -
Немецкая авиакомпания Lufthansa временно приостанавливает полеты в некоторые города на Ближнем Востоке, на фоне атаки Ирана на Израиль.
Об этом сообщает Reuters.
Как отмечают, Lufthansa как минимум до вторника 16 апреля приостановила полеты в Амман (Иордания), Эрбиль (Ирак), Тель-Авив (Израиль).
Кроме этого, до четверга 18 апреля приостановлены полеты в Бейрут (Ливан) и Тегеран (Иран).
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Компания также отметила, что не будет использовать воздушное пространство Ирана на время ограничений.
Напомним:
Ранее сообщалось об атаке баллистическими ракетами на Израиль со стороны Ирана.
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