Lufthansa останавливает полеты в города Ближнего Востока из-за атаки Ирана на Израиль

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Немецкая авиакомпания Lufthansa временно приостанавливает полеты в некоторые города на Ближнем Востоке, на фоне атаки Ирана на Израиль.

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечают, Lufthansa как минимум до вторника 16 апреля приостановила полеты в Амман (Иордания), Эрбиль (Ирак), Тель-Авив (Израиль).

Кроме этого, до четверга 18 апреля приостановлены полеты в Бейрут (Ливан) и Тегеран (Иран).

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Компания также отметила, что не будет использовать воздушное пространство Ирана на время ограничений.

Напомним:

Ранее сообщалось об атаке баллистическими ракетами на Израиль со стороны Ирана.

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