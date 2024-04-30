"Такие же граждане Украины, как и другие": в ТЦК отреагировали на мобилизацию водителей фур

Отправка водителей грузовиков в ТЦК и СП связана с тем, что при осмотре документов не всегда есть возможность на месте проверить все военно-учетные данные.

Об этом сообщили в пресс-службе Закарпатского ОТЦК и СП.

В центре комплектования акцентировали, что водители грузовых транспортных средств такие же граждане Украины, как и другие.

"При осмотре документов на КПП не всегда есть возможность проверить на месте все военно-учетные данные. Это связано с тем, что граждане заблаговременно не позаботились о наличии при себе военно-учетных документов. В таких случаях военнообязанным предлагают проехать в территориальные центры комплектования и социальной поддержки для уточнения данных", - заявили в ОТЦК и СП.

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В пресс-службе отметили, что грузовик в таком случае остается под наблюдением представителей правоохранительных органов.

"Если гражданин считает, что он не подлежит мобилизации, то ему нужно иметь при себе соответствующие военно-учетные документы с отметками, подтверждающими его законные права на отсрочку или с отметкой о снятии с воинского учета. Или документ о надлежащим образом оформленном бронировании", - добавили в пресс-службе.

В то же время жалобы водителей о доставке в центры комплектования принудительно не прокомментировали.

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Напомним:

Украинские международные перевозчики жалуются, что при возвращении в Украину из-за границы сотрудники ТЦК и СП снимают водителей прямо с рейсов и насильно забирают в центры комплектования.

Украинские территориальные центры комплектования и социальной поддержки за границей работать не будут, а вручение повесток мужчинам за границей выглядит нереальным.

Во вторник 16 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон об усовершенствовании отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.