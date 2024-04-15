Ізраїльський шекель зростає, оскільки трейдери спостерігають за відповіддю на атаку Ірану
Ізраїльська валюта зміцнилася, оскільки трейдери оцінювали зусилля світових лідерів, щоб запобігти ширшій війні на Близькому Сході після прямого нападу Ірану.
Про це пише Bloomberg.
У понеділок, 15 квітня, курс шекеля зріс на 0,7% до 3,7275 за долар, перш ніж скоротити прибуток до зростання на 0,3%.
"Глобальні ринки продемонстрували приглушену реакцію на ескалацію напруженості на Близькому Сході, оскільки трейдери чекали подальшого розвитку подій після безпрецедентного нападу Ірану на Ізраїль минулими вихідними", – йдеться у матеріалі.
Іран заявив, що "питання можна вважати вирішеним", а президент США Джо Байден, як повідомляється, сказав прем’єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху, що США не підтримають ізраїльську контратаку.
"Атака Ірану навряд чи призведе до подальшої ескалації, навіть якщо середньострокові ризики зросли", – написали аналітики Citigroup Inc.
Нагадаємо:
Ціни на нафту впали, оскільки учасники ринку знизили премії за ризик після нападу Ірану на Ізраїль, який, за словами ізраїльського уряду, завдав обмеженої шкоди.