Все разделы
Укр / Рус

Украина получила почти 120 миллионов долларов от Японии на здравоохранение и восстановление

Понедельник, 1 апреля 2024, 12:15 - Артур Крыжный

В госбюджет Украины поступило 118 миллионов долларов на безвозвратной основе от правительства Японии. Средства предоставлены в рамках двух проектов Всемирного банка HEAL Ukraine и HOPE.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

70 млн долларов США в рамках проекта Всемирного банка HEAL Ukraine направленных на поддержку государственного бюджета, как возмещение понесенных расходов по программе медицинских гарантий.

48,2 млн долларов США в рамках проекта Всемирного банка "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE). Средства по проекту направляются на возмещение расходов государственного бюджета, использованных на компенсационные выплаты владельцам домов на ремонт в многоквартирных и частных домах, требующих мелких и средних ремонтов.

Реклама:

Напомним:

Украина получила 1,5 миллиарда долларов США займа на поддержку политики развития "Основы роста" (Growth Foundations Development Policy Loan - DPL) от Японии и Великобритании через механизм Всемирного банка.

Минфин госбюджет
Реклама:
Материалы по теме
В марте Минфин привлек в госбюджет 9 миллиардов долларов внешнего финансирования 29 марта 2024, 16:29
Украина получила 1,5 миллиарда долларов займа от Японии и Великобритании 29 марта 2024, 12:01
Украина и США подписали соглашение об отсрочке выплат по госдолгу 29 марта 2024, 11:08
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте