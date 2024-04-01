Украина получила почти 120 миллионов долларов от Японии на здравоохранение и восстановление
В госбюджет Украины поступило 118 миллионов долларов на безвозвратной основе от правительства Японии. Средства предоставлены в рамках двух проектов Всемирного банка HEAL Ukraine и HOPE.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
70 млн долларов США в рамках проекта Всемирного банка HEAL Ukraine направленных на поддержку государственного бюджета, как возмещение понесенных расходов по программе медицинских гарантий.
48,2 млн долларов США в рамках проекта Всемирного банка "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE). Средства по проекту направляются на возмещение расходов государственного бюджета, использованных на компенсационные выплаты владельцам домов на ремонт в многоквартирных и частных домах, требующих мелких и средних ремонтов.
Напомним:
Украина получила 1,5 миллиарда долларов США займа на поддержку политики развития "Основы роста" (Growth Foundations Development Policy Loan - DPL) от Японии и Великобритании через механизм Всемирного банка.