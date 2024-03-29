Украина получила 1,5 миллиарда долларов займа от Японии и Великобритании

Украина получила 1,5 миллиарда долларов США займа на поддержку политики развития "Основы роста" (Growth Foundations Development Policy Loan - DPL) от Японии и Великобритании через механизм Всемирного банка.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Финансирование состоит из:

984 млн долларов США гарантии Правительства Японии через Целевой фонд Всемирного банка (ADVANCE Ukraine).

516 млн долларов США гарантии Великобритании.

1,4 млрд долларов США уже поступило в общий фонд государственного бюджета. С целью снижения стоимости обслуживания кредитных обязательств Украины программой предусмотрена капитализация процентов с японских средств в сумме 99,54 млн долларов США.

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Напомним:

Министр финансов Сергей Марченко и Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Бриджит Бринк подписали соглашение об отсрочке выплат по государственному долгу.