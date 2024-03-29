Украина получила 1,5 миллиарда долларов займа от Японии и Великобритании
Пятница, 29 марта 2024, 13:01 -
Украина получила 1,5 миллиарда долларов США займа на поддержку политики развития "Основы роста" (Growth Foundations Development Policy Loan - DPL) от Японии и Великобритании через механизм Всемирного банка.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
Финансирование состоит из:
- 984 млн долларов США гарантии Правительства Японии через Целевой фонд Всемирного банка (ADVANCE Ukraine).
- 516 млн долларов США гарантии Великобритании.
1,4 млрд долларов США уже поступило в общий фонд государственного бюджета. С целью снижения стоимости обслуживания кредитных обязательств Украины программой предусмотрена капитализация процентов с японских средств в сумме 99,54 млн долларов США.
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Напомним:
Министр финансов Сергей Марченко и Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Бриджит Бринк подписали соглашение об отсрочке выплат по государственному долгу.
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