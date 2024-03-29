Украина и США подписали соглашение об отсрочке выплат по госдолгу

Минфин

Министр финансов Сергей Марченко и Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Бриджит Бринк подписали соглашение об отсрочке выплат по государственному долгу.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

По словам Марченко, подписание этого соглашения позволит уменьшить долговую нагрузку на госбюджет Украины и направить средства, которые должны были быть уплачены на погашение и обслуживание долговых обязательств, на нужды социальной и гуманитарной сфер.

"Благодарны партнерам за значительный вклад в поддержку макрофинансовой стабильности и экономического роста Украины в условиях войны", - добавил министр.

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Заключение указанного Соглашения было предусмотрено Меморандумом о взаимопонимании о приостановлении выплат по государственному долгу с группой официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба.

Напоминаем:

В декабре 2023 года группа официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба согласовала приостановление выплат по официальному долгу до 2027 года.

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