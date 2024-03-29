В марте Минфин привлек в госбюджет 9 миллиардов долларов внешнего финансирования

В марте 2024 года в общий фонд государственного бюджета Украины поступило около 9 млрд долларов США внешнего финансирования.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Среди доноров:

ЕС – 4,9 млрд долларов США (льготное финансирование);

Канада – 1,5 млрд долларов США (льготное финансирование);

Япония – 1,1 млрд долларов США (льготное финансирование);

МВФ – 880 млн долларов США (льготное финансирование);

Великобритания – 515 млн. долларов США (льготное финансирование).

Средства от ЕС являются первым траншем в рамках нового инструмента Ukraine Facility. Они также являются частью переходного финансирования, общий объем которого составляет 6 млрд евро. Механизм переходного финансирования позволяет обеспечить неотложные потребности бюджета до окончательного утверждения Плана Украины для Ukraine Facility.

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Япония направляла финансовую помощь через механизмы Всемирного банка. В частности, в государственный бюджет поступило 882 млн долларов США – часть ссуды в поддержку политики развития "Основы роста" (DPL), 230 млн долларов США – средства в рамках проекта "Экстренный проект предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины (ARISE)".

Льготный кредит от Канады поступил в рамках третьего дополнительного соглашения, продолжающегося соглашения, подписанного 8 августа 2022 года.

Финансирование от МВФ – четвертый транш в рамках программы Механизма расширенного финансирования (EFF). Украина привлекла уже около 5,4 млрд. долларов США из предусмотренных программой 15,6 млрд. долларов США.

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Льготное финансирование от Великобритании является частью займа в поддержку политики развития "Основы роста" через механизм Всемирного банка.

Напомним:

Украина получила 1,5 миллиарда долларов США займа на поддержку политики развития "Основы роста" (Growth Foundations Development Policy Loan - DPL) от Японии и Великобритании через механизм Всемирного банка.