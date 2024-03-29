В марте Минфин привлек в госбюджет 9 миллиардов долларов внешнего финансирования
В марте 2024 года в общий фонд государственного бюджета Украины поступило около 9 млрд долларов США внешнего финансирования.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Среди доноров:
- ЕС – 4,9 млрд долларов США (льготное финансирование);
- Канада – 1,5 млрд долларов США (льготное финансирование);
- Япония – 1,1 млрд долларов США (льготное финансирование);
- МВФ – 880 млн долларов США (льготное финансирование);
- Великобритания – 515 млн. долларов США (льготное финансирование).
Средства от ЕС являются первым траншем в рамках нового инструмента Ukraine Facility. Они также являются частью переходного финансирования, общий объем которого составляет 6 млрд евро. Механизм переходного финансирования позволяет обеспечить неотложные потребности бюджета до окончательного утверждения Плана Украины для Ukraine Facility.
Япония направляла финансовую помощь через механизмы Всемирного банка. В частности, в государственный бюджет поступило 882 млн долларов США – часть ссуды в поддержку политики развития "Основы роста" (DPL), 230 млн долларов США – средства в рамках проекта "Экстренный проект предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины (ARISE)".
Льготный кредит от Канады поступил в рамках третьего дополнительного соглашения, продолжающегося соглашения, подписанного 8 августа 2022 года.
Финансирование от МВФ – четвертый транш в рамках программы Механизма расширенного финансирования (EFF). Украина привлекла уже около 5,4 млрд. долларов США из предусмотренных программой 15,6 млрд. долларов США.
Льготное финансирование от Великобритании является частью займа в поддержку политики развития "Основы роста" через механизм Всемирного банка.
Напомним:
Украина получила 1,5 миллиарда долларов США займа на поддержку политики развития "Основы роста" (Growth Foundations Development Policy Loan - DPL) от Японии и Великобритании через механизм Всемирного банка.