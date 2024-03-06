Латвия утвердила перечень зерна, овощей и другой продукции, запрещенных к ввозу из РФ и Беларуси

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Правительство Латвии 5 марта утвердило перечень сельскохозяйственных и кормовых товаров из России и Беларуси, которые подпадают под ранее введенный в стране запрет на импорт такой продукции.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Запрет распространяется на картофель, помидоры, лук, чеснок, капусту, садовый салат, морковь, столовую репу и брюкву, столовую свеклу, овсяные корни, корневой сельдерей, редис, огурцы и корнишоны, бобовые, свежие.

Также из России и Беларуси в Латвию нельзя будет ввозить пшеницу и смесь пшеницы и ржи, рожь, ячмень, овес, кукурузу, рис, сорго и гречиху.

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Также запрещено к ввозу в Латвию муку и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, рыбу или ракообразные, моллюски или другие водяные беспозвоночные, отруби, остатки производства крахмала и тому подобное.

Кроме того, ввозить в Латвию из России и Беларуси нельзя будет осадок, материалы растительного происхождения и растительные отходы, остатки, побочные продукты и изделия, используемые в кормах для животных.

При этом, по сравнению с первоначальным перечнем товаров, подпадающих под запрет на импорт, из него изъяли раздел, который предусматривал запрет ввоза в Латвию семян и плодов масличных растений, а также растений для промышленных нужд, соломы и грубого корма.

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Напоминаем:

Латвия выступает за введение на общеевропейском уровне санкций против импорта российского зерна. Предлагается заменить его украинским зерном.