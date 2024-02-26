Латвия требует от ЕС запретить российское зерно: предлагает заменить украинским

Латвия выступает за введение на общеевропейском уровне санкций против импорта российского зерна. Предлагается заменить его украинским зерном.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на слова министра сельского хозяйства Латвии Армандса Краузе.

"Мы все еще просим распространить на российское зерно и продовольственные товары европейские санкции. Латвия приняла национальное законодательство, которое защищает нас от российского импорта в Латвийскую Республику. Это не затрагивает транзит в третьи страны, в том числе в другие страны ЕС", — заявил Армандс Краузе.

Он отметил, что зерно, которое импортируется из России, можно импортировать из Украины.

Реклама:

"Таким образом, мы поддержим Украину, а не будем помогать России подкармливать ее машину войны", — подытожил латвийский чиновник.

Напомним:

Сейм Латвии утвердил поправки к закону "О развитии села и сельского хозяйства", которые запрещают импорт сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси.

Реклама: