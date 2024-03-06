Латвія затвердила перелік зерна, овочів та іншої продукції, заборонених до ввезення з РФ та Білорусі

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Уряд Латвії 5 березня затвердив перелік сільськогосподарських та кормових товарів з Росії та Білорусі, які підпадають під раніше введену в країні заборону на імпорт такої продукції.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Заборона поширюється на картоплю, помідори, цибулю, часник, капусту, садовий салат, моркву, столову ріпу та брукву, столові буряки, вівсяне коріння, кореневу селеру, редис, огірки та корнішони, бобові, свіжі.

Також з Росії та Білорусі до Латвії не можна буде ввозити пшеницю та суміш пшениці та жита, жито, ячмінь, овес, кукурудзу, рис, сорго та гречку.

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Також заборонено до ввезення в Латвію борошно та гранули з м'яса або м'ясних субпродуктів, рибу або ракоподібні, молюски або інші водяні безхребетні, висівки, залишки виробництва крохмалю тощо.

Крім того, ввозити до Латвії з Росії та Білорусі не можна буде осад, матеріали рослинного походження та рослинні відходи, залишки, побічні продукти та вироби, що використовуються в кормах для тварин.

При цьому, порівняно з первісним переліком товарів, що підпадають під заборону на імпорт, з нього вилучили розділ, який передбачав заборону ввезення до Латвії насіння та плодів олійних рослин, а також рослин для промислових потреб, соломи та грубого корму.

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