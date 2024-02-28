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Не только гарантирование вкладов, но и 45 миллиардов государству

Не только гарантирование вкладов, но и 45 миллиардов государству

За счет чего Фонд гарантирования вкладов пополняет госбюджет во время войны (укр)
Среда, 28 февраля 2024, 17:56
Светлана Рекрут
директор-распорядитель ФГВФЛ

Майже 45 млрд грн перерахував державі Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з початку повномасштабної війни. При цьому всі зобов’язання перед вкладниками банків виконувались у повному обсязі.

Близько 60% коштів, переданих державі за 2 роки, – це гроші російських Промінвестбанку та МР Банку, які працювали в Україні до російського повномасштабного вторгнення і були ліквідовані за рішеннями регулятора у перший день великої війни. 

Решта – анульовані борги українських держпідприємств перед росбанками (16,4 млрд грн), припинення зобов’язань держави за ОВДП (1,1 млрд грн), погашення банками, що ліквідуються, кредиторських вимог податкової та держпідприємств (834 млн грн), а також майно, передане у різний спосіб Силам Оборони (637 млн грн).

Ще 22,7 млрд грн коштів Фонду ми інвестували у державні цінні папери на первинному ринку (на початок 2024 р). Це не менш важливий фактор підтримки держбюджету у часи, коли значна частка ресурсів країни спрямовується на захист від російської збройної агресії.

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Гроші російських банків – в український бюджет

Рішення регулятора про ліквідацію двох банків з російським капіталом стало не лише питанням національної безпеки та справедливості, а й питанням економічної доцільності. У рамках санкційної політики Фонд:

- передав Державі Україна в особі ДП "Національний фонд інвестицій України" 99,8% акцій ПАТ "ПІБ", що належали Державній корпорації розвитку "ВЕБ.РФ" та 100% акцій АТ "МР БАНК", що належали ПАТ "Сбєрбанк Росії";

- замінив російських кредиторів обох банків на нового кредитора 9 черги: ДП "Національний фонд інвестицій України" - на понад 900 млн грн у ПРОМІНВЕСТБАНКу та на 15,0 млрд грн – у МР БАНКу (у яких, відповідно, виступали кредиторами ВЭБ.РФ та ПАТ "Сбєрбанк Росії"). 

- перерахував 26 млрд грн в гривневому еквіваленті до спецфонду Держбюджету. Більша частка цієї суми (17 млрд грн) – це безпосереднє перерахування коштів, решта - анулювання зобов’язань держави за ОВДП та перерахування коштів від погашення цих цінних паперів.

- припинив заборгованість українських держпідприємств перед росбанками на майже 16,5 млрд грн 

Нині триває робота над зняттям арешту з кореспондентського рахунку ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" в одному з американських банків. Потенційно це – ще 1,5 млрд грн для України.

Ще один російський актив, переданий державі за участі Фонду гарантування, – системно важливий "СЕНС БАНК". Рішення про його виведення ухвалив НБУ 20 липня 2023 р, з 21 липня Фонд запровадив у банку тимчасову адміністрацію, а договір про продаж 100% акцій державі було підписано 22 липня за результатом злагодженої співпраці з Національним банком та Міністерством фінансів України. 

Тобто усі процедури у межах тимчасової адміністрації Фонд здійснив за 2 дні замість трьох, передбачених законодавством, і АТ "СЕНС БАНК" - банк з більш як 78,5 млрд грн активів та понад 70,2 млрд грн зобов’язань - передано державі достроково, без відтоку клієнтів. Навпаки, сума вкладів у банку лише за перший день тимчасової адміністрації зросла на 330 млн грн.

Податки – в економіку

Не зупиняються під час війни і розрахунки з кредиторами банків, що виводяться з ринку. За ці 2 роки банки під управлінням Фонду перерахували кредиторам близько 13 млрд грн. 

Серед таких кредиторів, зокрема, - Державна податкова служба, включена до 8 черги кредиторських вимог. 

Понад 7 мільярдів гривень вимог було нараховано за підсумком податкової перевірки за результатами діяльності банків АЙБОКС та КОНКОРД до прийняття рішення регулятора про їхню ліквідацію. 

Більш як півмільярда гривень з заборгованості АЙБОКСу уже перераховано ДПС. Перевірки банків тривають. 

Майно для війська

Крім фінансових перерахувань до держбюджету, за ці 2 роки Фонд та банки під його управлінням передали безпосередньо військовим формуванням за їх зверненням майже на 700 млн грн майна. 

Це, переважно, – транспорт, нерухомість, оргтехніка, що передавались Силам Оборони у безоплатне користування або за процедурою відчуження.

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Водночас, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб зумів знайти баланс між підтримкою держави у часи військової загрози та виконанням усіх зобов’язань, які на нього покладає закон. 

Зокрема, за час повномасштабної війни не просто не припинялось і не обмежувалось виконання жодної з основних функцій Фонду, а й нарощувались усі показники. 

Виплати вкладникам ні на день не були затримані ні у банках, що уже ліквідувались на початок повномасштабної війни, ні у тих, які регулятор передав під управління Фонду уже після 24 лютого і на які поширились стовідсоткові гарантії за оновленим у квітні 2022 року законодавством, – це АЙБОКС, ФОРВАРД, МЕГАБАНК, СІЧ, КОНКОРД та УКРБУДІНВЕСТБАНК. 

Тож за підсумком майже двох років повномасштабної війни вкладники банків, що виводяться з ринку, отримали від Фонду близько 9 млрд грн. 

Причому, для спрощення процедури виплат вкладникам у перші ж місяці війни Фонд запровадив систему дистанційних виплат, а у 2023 р. отримати гарантовані виплати стало можливо через "Дію". 

У роки банківської кризи 2014-16 рр своєчасна і повна виплата Фондом гарантій за вкладами допомогла втримати банківську систему. Під час повномасштабної війни Фонд гарантування вкладів і далі залишається однією з найважливіших опор банківської системи. 

Завдяки запровадженню стовідсоткових гарантій на час дії воєнного стану сума вкладів населення у банках упродовж двох років повномасштабної війни постійно зростала і нині перевищує 1 трлн грн.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції "Економічної правди" та "Української правди" може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
ФГВФЛ банки бюджет
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