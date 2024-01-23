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В прошлом году Фонд гарантирования продал активы ликвидируемых банков на более чем 5 миллиардов

Вторник, 23 января 2024, 13:52 - Анастасия Жарикова

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в прошлом году получил 5,2 миллиарда гривен от реализации активов ликвидируемых банков.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

В целом поступления в банки, находящиеся в управлении Фонда гарантирования вкладов, за прошлый год составили 7,17 млрд грн. Из них:

  • 5,21 млрд грн получено от реализации активов этих банков;
  • 919,1 млн грн - от погашения кредитов;
  • 443,8 млн грн - от погашения ценных бумаг;
  • 127,7 млн грн - от аренды имущества;
  • 472,8 млн грн - из других источников (корсчета, исполнительные производства и т.д.).

В Фонде отметили, что 7,17 млрд грн - это максимальный показатель поступлений за последние 4 года и в полтора раза превышает поступления в 2022 году. 

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Финансовый директор ФГВФЛ Елена Нужненко отметила, что в прошлом году в разы выросла сумма поступлений именно от реализации имущества банков. 

"Если за 2022-й реализация имущества принесла 1 511,3 млн грн, практически столько же, как и погашение ценных бумаг, то по состоянию на 1 января 2024-го от реализации активов было получено 5 211,5 млн грн, что существенно превышает показатели поступлений по другим статьям. Поступления от погашения кредитов в свою очередь выросли почти вдвое за прошлый год. Этот показатель обеспечен обновлением условий погашения кредитной задолженности для заемщиков банков под управлением Фонда", - пояснила она.

Лидерами по сумме поступлений в 2023 году стали:

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  • АО "МР БАНК" - 2 481,4 млн грн;
  • АО "Проминвестбанк" - 1 588,3 млн грн;
  • АО "МЕГАБАНК" - 587,2 млн грн;
  • АО "АКБ "КОНКОРД" - 515,8 млн грн;
  • ПАО "ЗЛАТОБАНК" - 486,1 млн грн.

За декабрь поступления в банки в управлении Фонда составили 146,6 млн грн. Почти половину этой суммы - 76 млн составило погашение кредитов.

Напоминаем:

Национальный банк за 2023 год получил 938,3 миллиона гривен на погашение проблемной задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков.

ФГВФЛ банки
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