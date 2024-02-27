Фонд гарантирования выставляет на продажу активы банков-банкротов на почти 1,5 миллиарда

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) объявил о продаже активов 11 ликвидируемых банков на общую сумму 1,4 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

"На этой неделе (26 февраля - 1 марта) в системе Prozorro запланирована продажа активов 11 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 1,4 миллиарда грн", — говорится в сообщении.

В течение недели запланирована продажа активов таких банков:

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ПАО "Банк Форвард" - 818,2 миллиона грн (из них 816,9 млн грн - права требования по кредитам, 1,3 млн грн - недвижимость, земельные участки и авто).

АО "МЕГАБАНК" - 155,1 миллиона грн (из них 116,6 млн грн - недвижимость, земельные участки, авто и другие активы, 37,9 млн грн - права требования по кредитам, 600 тыс. грн - дебиторская задолженность).

ПАО "Проминвестбанк" - 139,3 миллиона грн (из них 90,4 млн грн - недвижимость, земельные участки, авто и другие активы, 37,9 млн грн - права требования по кредитам, 11 млн грн - ценные бумаги).

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АО "АЙБОКС БАНК" - 106,8 миллиона грн (дебиторская задолженность - 73,7 млн грн, права требования по кредитам - 31,4 млн грн, недвижимость, земельные участки, авто и другие активы - 1,6 млн грн).

АО "АКБ "КОНКОРД" - 104,5 млн грн - права требования по кредитам.

АО "МР БАНК" - 55,1 млн грн - недвижимость, земельные участки, авто и другие активы (включая бывший офис банка в центре Харькова). Аукцион будет проводиться 29 февраля.

ПАО "АКБ "КАПИТАЛ" - 9,8 млн грн - недвижимость, земельные участки, авто и другие активы.

ПАО "ЗЛАТОБАНК" - 8,3 млн грн - права требования по кредитам.

АО "БАНК СИЧ" - 2,7 млн грн - права требования по кредитам.

АО "УКРБУДИНВЕСТ" - 1,3 млн грн - недвижимость, земельные участки, авто и другие активы.

ПУАО "ФИДОБАНК" - 40 млн грн - ценные бумаги.

Средства от продажи активов направляются на расчет с кредиторами банков.