Повреждение подводных кабелей в Красном море: 25% интернет-трафика пришлось перенаправить
Провайдеры телекоммуникаций сообщили, что по меньшей мере четыре подводных волоконно-оптических кабеля, которые передают значительную часть всего интернет-трафика, были повреждены на прошлой неделе в Красном море.
Повреждение подводных кабелей заставляет провайдеров перенаправлять до четверти трафика между Азией, Европой и Ближним Востоком, включая интернет-трафик.
По данным гонконгской телекоммуникационной компании HGC Global Communications, были "перерезаны" кабели, принадлежащие четырем крупным телекоммуникационным сетям, что привело к "значительным" перебоям в работе связи на Ближнем Востоке. HGC оценивает, что 25% трафика между Азией и Европой, а также Ближним Востоком, пострадало. Компания заявила, что перенаправляет трафик, чтобы минимизировать перебои для клиентов.
Южноафриканская компания Seacom, которая владеет одной из пострадавших кабельных систем, сообщила CNN, что ремонт не начнется по меньшей мере еще месяц, частично из-за длительного процесса получения разрешений на работу в этом районе.
Уничтожение кабелей в Красном море произошло через несколько недель после того, как официальное правительство Йемена предупредило о возможности того, что повстанцы-хуситы могут атаковать кабели.