Повреждение подводных кабелей в Красном море: 25% интернет-трафика пришлось перенаправить

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Провайдеры телекоммуникаций сообщили, что по меньшей мере четыре подводных волоконно-оптических кабеля, которые передают значительную часть всего интернет-трафика, были повреждены на прошлой неделе в Красном море.

Об этом пишет Forbes и CNN.

Повреждение подводных кабелей заставляет провайдеров перенаправлять до четверти трафика между Азией, Европой и Ближним Востоком, включая интернет-трафик.

По данным гонконгской телекоммуникационной компании HGC Global Communications, были "перерезаны" кабели, принадлежащие четырем крупным телекоммуникационным сетям, что привело к "значительным" перебоям в работе связи на Ближнем Востоке. HGC оценивает, что 25% трафика между Азией и Европой, а также Ближним Востоком, пострадало. Компания заявила, что перенаправляет трафик, чтобы минимизировать перебои для клиентов.

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Южноафриканская компания Seacom, которая владеет одной из пострадавших кабельных систем, сообщила CNN, что ремонт не начнется по меньшей мере еще месяц, частично из-за длительного процесса получения разрешений на работу в этом районе.

Уничтожение кабелей в Красном море произошло через несколько недель после того, как официальное правительство Йемена предупредило о возможности того, что повстанцы-хуситы могут атаковать кабели.