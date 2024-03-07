АМКУ дал разрешение французской DVL Telecom на приобретение "Датагруп-Volia"

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Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) 7 марта предоставил разрешение DVL Telecom французского миллиардера Ксавье Ньеля на приобретение украинского национального оператора фиксированной связи и цифровых услуг компании "Датагруп-Volia".

Об этом сообщается на сайте АМКУ.

"Предоставлено разрешение на приобретение компанией "DVL Telecom" (г. Париж, Франция) контроля над компанией "Datagroup Holding Limited" (г. Никосия, Кипр)", - говорится в сообщении.

Также Комитет разрешил согласованные действия между французскими NJJ UPAM и DVL Telecom", кипрской Lorimer II Ventures Limited и физлицом - гражданином Украины в виде реализации положений о воздержании от конкуренции сроком на 5 лет.

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Напомним:

Сообщалось, что NJJ Capital, которая ранее заявила о покупке в Украине подразделений компании Turkcell - ООО "Лайфселл", покупает активы национального оператора фиксированной связи и цифровых услуг компании "Датагруп-Volia".

Компания "Датагруп-Volia" является одним из лидеров телекоммуникационной отрасли Украины. В июне 2021 года "Датагруп" завершила подписание соглашения о приобретении 100% украинского провайдера услуг платного телевидения и кабельного скоростного интернет-доступа группы компаний Volia.

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Турецкая компания Turkcell 29 декабря 2023 года подписала договор о передаче 100% долей, а также всех прав и долгов ООО "Лайфселл" (TM lifecell) - третьего крупнейшего украинского оператора мобильной связи, а также компанию по аутсорсингу контакт-центров ООО "Глобал Билги" и провайдера услуг по аренде вышек ООО "Укртауэр" французской инвестиционной компании NJJ Capital.

NJJ Capital принадлежит французскому миллиардеру Ксавье Ньелю, основателю французской телекоммуникационной группы Iliad (материнской компании одного из крупнейших интернет-провайдеров страны - Free), состояние которого Bloomberg оценивает в более чем 6 млрд долларов.

Экономическая правда