Домен агрегатора новостей ukr.net возобновил работу

После временной блокировки, домен агрегатора новостей ukr.net снова возобновил работу.

Об этом сообщил соучредитель NIC.UA Андрей Хветкевич.

Так, по его словам, домен UKR.NET был заблокирован по решению американского суда.

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"Пока регистратору удалось найти легальную причину для разблокирования домена, домен начал работать. К этой проблеме также уже было привлечено участие представителей ICANN", — пишет Хветкевич.

Напомним:

В четверг, 7 марта, Украинский интернет-портал, агрегатор новостей UKR.NET по неизвестным причинам был отключен регистратором доменных имен.

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