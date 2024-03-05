Пошкодження підводних кабелів у Червоному морі: 25% інтернет-трафіку довелося перенаправити

gerttyimages

Провайдери телекомунікацій повідомили, що щонайменше чотири підводні волоконно-оптичні кабелі, які передають значну частину усього інтернет-трафіку, були пошкоджені минулого тижня в Червоному морі.

Про це пише Forbes та CNN.

Пошкодження підводних кабелів змушує провайдерів перенаправляти до чверті трафіку між Азією, Європою та Близьким Сходом, включаючи інтернет-трафік.

За даними гонконгської телекомунікаційної компанії HGC Global Communications, було "перерізано" кабелі, що належать чотирьом великим телекомунікаційним мережам, що призвело до "значних" перебоїв у роботі зв'язку на Близькому Сході. HGC оцінює, що 25% трафіку між Азією та Європою, а також Близьким Сходом, постраждало. Компанія заявила, що перенаправляє трафік, щоб мінімізувати перебої для клієнтів.

Реклама:

Південноафриканська компанія Seacom, яка володіє однією з постраждалих кабельних систем, повідомила CNN, що ремонт не розпочнеться щонайменше ще місяць, частково через тривалий процес отримання дозволів на роботу в цьому районі.

Знищення кабелів у Червоному морі відбулося через кілька тижнів після того, як офіційний уряд Ємену попередив про можливість того, що повстанці-хусити можуть атакувати кабелі.