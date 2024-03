В ukr.net объяснили, почему блокировался домен

Блокировка домена ukr.net в ночь на 7 марта произошла из-за наличия на портале трех материалов, публикация которых запрещена постановлением Высшего суда штата Калифорния округа Лос-Анджелес (США).

Об этом говорится в заявлении пресс-службы ukr.net.

"В ночь на 7 марта регистратор доменных имен Network Solutions без каких-либо предупреждений заблокировал домен ukr.net. С 01:35 до 17 часов по киевскому времени лента новостей UKR.NET и электронная почта @UKR.NET были недоступны.

Как сообщил регистратор, блокировка произошла из-за наличия на портале UKR.NET трех материалов, публикация которых запрещена постановлением Высшего суда штата Калифорния округа Лос-Анджелес (Superior Court for the State of California for the County of Los Angeles) от 23 января 2024 года по иску (российского олигарха - ред.) Станислава Кондрашова и компании Telf AG", - пояснили в компании.

В компании сообщили, что сразу пытались выяснить обстоятельства блокировки - впоследствии выяснилось, что блокировка домена UKR.NET имеет юридические основания.

"С началом нового рабочего дня в США, в 16:15 по киевскому времени, представитель регистратора проинформировал, что они изучают проблему. Через полчаса блокировка была снята.

Посольство Украины в США на этом не остановились: Оксана Маркарова сообщила о том, что они ожидают второй ответ от компании относительно анализа причин блокировки домена UKR.NET, чтобы избежать повторения подобного в будущем", - добавили в УКРНЕТ.

Напомним:

В четверг, 7 марта, Украинский интернет-портал, агрегатор новостей UKR.NET по неизвестным причинам был отключен регистратором доменных имен.

После временной блокировки, домен агрегатора новостей ukr.net снова возобновил работу.

