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Группа "Метинвест" запустила новую угольную лаву в Донецкой области

Понедельник, 4 марта 2024, 13:25 - Артур Крыжный

Группа "Метинвест" ввела в эксплуатацию лаву по добыче коксующегося угля, которая даст возможность добыть почти 1 миллион тонн угля.

Об этом сообщает пресс-служба Группы.

"21 февраля в Покровской угольной группе, входящей в состав "Метинвеста", ввели в эксплуатацию 11-ю лаву по добыче коксующегося угля в 10-м блоке шахтоуправления "Покровское", которая позволит добыть почти 1 млн тонн угля", — говорится в сообщении.

Запасы лавы длиной 242 метра составляют 993 тысячи тонн угля. Из этого забоя горняки планируют добывать до 2,5 тыс. тонн угля в сутки. Ожидается, что отработка запасов лавы продлится более года.

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С начала 2024 года предприятия "Метинвеста" в Украине добыли около 698 тысяч тонн угля, из которого произведено почти 373 тысячи тонн концентрата. А до конца года Группа планирует добыть 5,3 млн тонн угля, изготовить 2,8 млн тонн концентрата и ввести в эксплуатацию еще два очистных забоя.

Напомним:

Первые итоги прохождения зимы: на складах тепловых станций на 236 тысяч тонн больше угля, чем предполагалось планом.

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Метинвест уголь
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