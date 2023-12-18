РФ разрушила Авдеевский коксохим, восстановить его будет невозможно – "Метинвест"

фото: метинвест

Из-за разрушений, нанесенных российскими обстрелами, Авдеевский коксохимический завод будет невозможно восстановить после окончания войны.

Об этом в интервью Forbes заявил гендиректор "Метинвеста" Юрий Рыженков.

"Завод под контролем украинской армии. Он был неоднократно обстрелян Россией. Они били по нему из всего, что имеют. Я думаю, что восстановить завод будет невозможно", - сказал Рыженков.

Он добавил, что вряд ли нужно будет отстраивать завод в том виде, в котором он был до вторжения.

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Рыженков уточнил, что крупнейшими потребителями кокса Авдеевского коксохима были "Азовсталь" и "ММК им. Ильича" - по его словам, об их восстановлении в обозримом будущем речь не идет, "пока мы еще не вернулись в Мариуполь"

Гендиректор "Метинвеста" добавил, что компания планирует восстановить "Азовсталь", но это будет уже совсем другой завод.

Рыженков, комментируя тему восстановления "Азовстали", также заявил, что после окончания войны металлургия останется частью Мариуполя, но уже не будет его основой. Мариуполь, по его словам, может быть курортным городом.

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"Туризм может быть главным сектором экономики города. Потенциал также есть в машиностроении, кораблестроении, науке", - добавил он. Но он подчеркнул, что это будет зависеть от того, на каких условиях завершится война.

Напоминаем:

Авдеевский коксохим, принадлежащий Группе "Метинвест" Рината Ахметова, начали консервировать в мае 2022 года после вражеских обстрелов.

8 ноября 2023 года стало известно, что с предприятия эвакуировали последних сотрудников. При этом в единственном уцелевшем хранилище предприятия оставались еще 17 горожан, которые отказывались от эвакуации.

Экономическая правда