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Курс валют на 23 февраля: гривня впервые за неделю укрепилась к доллару

Пятница, 23 февраля 2024, 09:42 - Анастасия Жарикова

На 23 февраля Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару, но незначительно ослабил к евро. 

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:10 курс доллара против гривни на "черном рынке" составлял 38,18 - 38,61 грн против котировок в 37,38 - 38,61 грн накануне. 

На это же время "черный" курс евро составлял 41,82 - 42,12 грн против курса 41,77 - 42,14 грн за евро накануне. 

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Официальный курс доллара установили на уровне 38,4803 грн, евро - 41,7280 грн (накануне доллар - 38,6237 грн, евро - 41,7213 грн). 

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

  • Доллар США - 38,35 - 38,85 грн (курс на 22 февраля - 38,4 - 38,9 грн);
  • Евро - 41,5 - 42,18 грн (курс на 22 февраля - 41,5 - 42,15 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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  • Приватбанк - 38,15 - 38,75 грн;
  • Ощадбанк - 38,4 - 38,9 грн;
  • Укрэксимбанк - 38,35 - 38,95 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 38,76 грн за доллар, в Ощаде - 38,75 грн, в Универсал Банке (monobank) - 38,75 грн.

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