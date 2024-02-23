Курс валют на 23 февраля: гривня впервые за неделю укрепилась к доллару

На 23 февраля Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару, но незначительно ослабил к евро.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:10 курс доллара против гривни на "черном рынке" составлял 38,18 - 38,61 грн против котировок в 37,38 - 38,61 грн накануне.

На это же время "черный" курс евро составлял 41,82 - 42,12 грн против курса 41,77 - 42,14 грн за евро накануне.

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Официальный курс доллара установили на уровне 38,4803 грн, евро - 41,7280 грн (накануне доллар - 38,6237 грн, евро - 41,7213 грн).

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США - 38,35 - 38,85 грн (курс на 22 февраля - 38,4 - 38,9 грн);

Евро - 41,5 - 42,18 грн (курс на 22 февраля - 41,5 - 42,15 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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Приватбанк - 38,15 - 38,75 грн;

Ощадбанк - 38,4 - 38,9 грн;

Укрэксимбанк - 38,35 - 38,95 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 38,76 грн за доллар, в Ощаде - 38,75 грн, в Универсал Банке (monobank) - 38,75 грн.

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