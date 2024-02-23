Курс валют на 23 февраля: гривня впервые за неделю укрепилась к доллару
На 23 февраля Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару, но незначительно ослабил к евро.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.
На 09:10 курс доллара против гривни на "черном рынке" составлял 38,18 - 38,61 грн против котировок в 37,38 - 38,61 грн накануне.
На это же время "черный" курс евро составлял 41,82 - 42,12 грн против курса 41,77 - 42,14 грн за евро накануне.
Официальный курс доллара установили на уровне 38,4803 грн, евро - 41,7280 грн (накануне доллар - 38,6237 грн, евро - 41,7213 грн).
Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США - 38,35 - 38,85 грн (курс на 22 февраля - 38,4 - 38,9 грн);
- Евро - 41,5 - 42,18 грн (курс на 22 февраля - 41,5 - 42,15 грн).
В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:
- Приватбанк - 38,15 - 38,75 грн;
- Ощадбанк - 38,4 - 38,9 грн;
- Укрэксимбанк - 38,35 - 38,95 грн.
Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 38,76 грн за доллар, в Ощаде - 38,75 грн, в Универсал Банке (monobank) - 38,75 грн.
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