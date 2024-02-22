Курс валют на 22 февраля: евро в банках превысил 42 гривни

На 22 февраля Национальный банк в очередной раз подряд ослабил официальный курс гривни к доллару и евро, соответственно отреагировали наличные и безналичные курсы в банках.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 37,66 - 38,85 грн против котировок в 37,72 - 38,80 грн накануне.

На это же время "черный" курс евро составлял 41,83 - 41,99 грн против курса 41,91 - 41,99 грн за евро накануне.

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Официальный курс доллара установили на уровне 38,6237 грн, евро - 41,7213 грн (накануне доллар - 38,4756 грн, евро - 41,5421 грн).

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США - 38,4 - 38,9 грн (курс на 21 февраля - 38,25 - 38,8 грн);

Евро - 41,5 - 42,15 грн (курс на 21 февраля - 41,23 - 42,0 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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Приватбанк - 38,2 - 38,8 грн;

Ощадбанк - 38,4 - 38,9 грн;

Укрэксимбанк - 38,35 - 38,95 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 38,76 грн за доллар, в Ощаде - 38,85 грн, в Универсал Банке (monobank) - 38,75 грн.

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