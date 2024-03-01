Все разделы
Укр / Рус

Курс валют на 1 марта: сколько стоят доллар и евро

Пятница, 1 марта 2024, 10:39 - Анастасия Дячкина

На 1 марта гривна несколько укрепилась по отношению к доллару и евро на "черном рынке".

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:55 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,91 – 38,42 грн против котировок в 38,05 – 38,53 грн накануне.

В это же время "черный" курс евро составил 41,67– 41,84 грн против курса 41,74-41,96 грн за евро накануне.

Реклама:

Официальный курс доллара установили на уровне 38,0492 грн, евро – 41,2535 грн (накануне доллар – 38,2077 грн, евро – 41,2968 грн).

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

  • Доллар США – 38,00 – 38,5 грн (курс на 29 февраля – 38,15 – 38,6 грн);
  • Евро – 41,2 – 41,9 грн (курс на 29 февраля – 41,3 – 42 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара таковы:

Реклама:
  • Приватбанк – 38,45 грн:
  • Ощадбанк – 38,6 грн;
  • Укрэксимбанк – 38,55 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 38,46 грн за доллар, в Ощаде – 38,55 грн, monobank – 38,45 грн.

Читайте также: Курс, цены и экономика: что ждет украинцев в 2024 году?

Экономическая правда

курс валют доллар евро гривня
Реклама:
Материалы по теме
Курс валют на 23 февраля: гривня впервые за неделю укрепилась к доллару 23 февраля 2024, 09:42
Курс валют на 22 февраля: евро в банках превысил 42 гривни 22 февраля 2024, 10:21
Курс валют на 21 февраля: гривня продолжает стремительное падение 21 февраля 2024, 09:54
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте