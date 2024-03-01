Курс валют на 1 марта: сколько стоят доллар и евро

На 1 марта гривна несколько укрепилась по отношению к доллару и евро на "черном рынке".

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:55 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,91 – 38,42 грн против котировок в 38,05 – 38,53 грн накануне.

В это же время "черный" курс евро составил 41,67– 41,84 грн против курса 41,74-41,96 грн за евро накануне.

Реклама:

Официальный курс доллара установили на уровне 38,0492 грн, евро – 41,2535 грн (накануне доллар – 38,2077 грн, евро – 41,2968 грн).

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 38,00 – 38,5 грн (курс на 29 февраля – 38,15 – 38,6 грн);

Евро – 41,2 – 41,9 грн (курс на 29 февраля – 41,3 – 42 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара таковы:

Реклама:

Приватбанк – 38,45 грн:

Ощадбанк – 38,6 грн;

Укрэксимбанк – 38,55 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 38,46 грн за доллар, в Ощаде – 38,55 грн, monobank – 38,45 грн.

Читайте также: Курс, цены и экономика: что ждет украинцев в 2024 году?

Экономическая правда