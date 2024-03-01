Курс валют на 1 марта: сколько стоят доллар и евро
На 1 марта гривна несколько укрепилась по отношению к доллару и евро на "черном рынке".
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
На 09:55 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,91 – 38,42 грн против котировок в 38,05 – 38,53 грн накануне.
В это же время "черный" курс евро составил 41,67– 41,84 грн против курса 41,74-41,96 грн за евро накануне.
Официальный курс доллара установили на уровне 38,0492 грн, евро – 41,2535 грн (накануне доллар – 38,2077 грн, евро – 41,2968 грн).
Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США – 38,00 – 38,5 грн (курс на 29 февраля – 38,15 – 38,6 грн);
- Евро – 41,2 – 41,9 грн (курс на 29 февраля – 41,3 – 42 грн).
В разрезе банков наличные курсы доллара таковы:
- Приватбанк – 38,45 грн:
- Ощадбанк – 38,6 грн;
- Укрэксимбанк – 38,55 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 38,46 грн за доллар, в Ощаде – 38,55 грн, monobank – 38,45 грн.
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Экономическая правда