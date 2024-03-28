Морской экспорт российского дизтоплива упал на 25%

Экспорт дизтоплива и газойля из российских портов на прошлой неделе, которая закончилась 24 марта, упал на 25% - до 703 тысяч тонн.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные Консалтинговой группы "А-95".

"Поставки морем уменьшаются третью неделю подряд вследствие сокращения производства на российских НПЗ из-за атак украинских беспилотников и плановых ремонтных работ", - пишет издание.

Крупнейший экспортный дизельный терминал "Приморск" сокращает отгрузки со второй половины февраля. На прошлой неделе на экспорт из балтийского порта было отгружено 295 тысяч тонн дизтоплива и газойля, это на 44% меньше, чем четыре недели назад. В "Приморск" дизтопливо попадает через трубопровод, к которому присоединены Киришский, Ярославский и Нижегородский НПЗ. Последний был атакован 12 марта, в результате чего была остановлена половина мощностей первичной переработки.

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Отгрузки дистиллятов из черноморских портов сохраняются на устойчивом уровне. В то же время недельный экспорт дизтоплива и газойля из порта "Туапсе" упал вдвое с момента остановки производства на Туапсинском НПЗ после атаки БПЛА в конце января. В апреле ожидается сокращение поставок дизтоплива из крупнейшего черноморского порта "Новороссийск".

С 17 марта Сызранский НПЗ "Роснефти", который подключен к дизельному трубопроводу "Сызрань-Новороссийск", не перерабатывает сырье.

Напомним:

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Правительство России с 1 марта на полгода запретило экспорт бензина и увеличило норматив продажи дизельного топлива на бирже до 16%. Такие меры хотят принять для борьбы с ростом цен на топливо.

Россия увеличила импорт топлива из Беларуси в марте, чтобы преодолеть риск дефицита на своем внутреннем рынке, который возник из-за ремонтов на российских НПЗ после атак дронов.