Экспортеры задержали возврат валютной выручки на более $7 миллиардов, но ситуация улучшается - НБУ

Общий объем экспортных операций, по которым были превышены предельные сроки расчетов составил эквивалент 7,17 миллиарда долларов за последние 10 лет.

Об этом сообщили в Национальном банке в ответ на запрос ЭП.

В то же время в регуляторе отметили, что не вся указанная ими сумма является результатом "черного экспорта".

"Предельные сроки расчетов по экспортным операциям могут нарушаться по объективным причинам, а валютная выручка - возвращена через некоторое время", - говорится в ответе Нацбанка.

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Там добавили, что после 24 февраля 2022 года ввели ряд жестких валютных ограничений. В то же время некоторые изобретательные предприниматели достаточно быстро научились обходить эти ограничения, на что НБУ был вынужден оперативно реагировать и вносить изменения в соответствующее постановление.

Вместе с этим, как сообщили в регуляторе, в последнее время там наблюдают улучшение ситуации с возвратом валютной выручки.

В частности, в феврале 2024 года объемы поступлений и продажи выручки от экспортеров превысили показатели декабря, что не соответствует сезонным паттернам. "Так, в предыдущие годы февральские показатели обычно наоборот были существенно меньше, чем в декабре", - объясняют в Нацбанке.

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Такое улучшение в поступлении валюты от экспортеров обратно в Украину в Нацбанке объясняют результатами своего взаимодействия с правительством. В частности, НБУ работает с Кабмином над формированием критериев для перечня верифицированных субъектов АПК, которые занимаются экспортом сельскохозяйственной продукции.

И хотя эти изменения вступят в силу только с 1 июня, однако, как отмечают в Нацбанке, предприниматели уже начали ответственно относиться к возврату выручки от экспорта, чтобы не иметь проблем в будущем.

"Национальный банк намерен и в дальнейшем работать с государственными органами для решения вопроса своевременного возврата экспортной выручки в Украину. Это важно для улучшения состояния валютного рынка и приближения шагов НБУ по смягчению валютных ограничений для бизнеса", - добавляют в НБУ.

Напомним, что в ноябре 2023 года НБУ вдвое сократил срок расчета по операциям по экспорту агропродукции - со 180 до 90 дней.

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