Экспорт Армении в РФ увеличился втрое – Euractiv

Несмотря на ухудшение политических отношений между Арменией и Россией, ее экспорт в РФ утроился в 2022 году, а затем удвоился в период с января по август 2023 года. Это дает основания для обвинений в соблюдении Арменией санкций.

Об этом пишет Euractiv.

"После вступления Армении в 2014 году в Евразийский экономический союз, возглавляемый Россией, Россия стала торговым партнером номер один для Армении. Доля России во внешнем экспорте Армении еще больше выросла после вторжения в Украину.

В 2023 году на торговлю с Россией приходилось более 35% внешней торговли страны, тогда как доля ЕС составляла 13% от общего объема. Высокая зависимость экономики Армении от торговли с Россией сделала практически невозможным присоединение страны к санкциям против Москвы без риска беспрецедентного экономического падения", - говорится в материале.

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"Растущая экономическая зависимость от российского рынка, однако, не препятствует попыткам армянского правительства постепенно сместить геополитическую ориентацию страны в сторону Запада.

Напротив, напряженность в отношениях между Кремлем и Ереваном, включая открытое несогласие Армении с агрессивной войной Кремля, продолжает расти параллельно с увеличением объемов торговли", - добавляет издание.

Многие в Армении обеспокоены тем, что Кремль может использовать экономическую зависимость Армении как политический рычаг влияния: недавние опросы общественного мнения, проведенные Международным республиканским институтом (IRI), показали, что 40% армян считают Россию наиболее значимой политической угрозой для своей страны, после Турции и Азербайджана.

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Между тем, за последние месяцы Россия уже несколько раз блокировала импорт армянской продукции на своем наземном пункте пропуска с Грузией.

В 2022 году объем торговли между Арменией и Россией почти удвоился, достигнув 5,3 млрд долл, согласно данным Государственного агентства статистики Армении. Эта тенденция продолжилась в 2023 году и в первые месяцы 2024 года. Рост экспорта Армении в Россию в значительной степени обусловлен реэкспортом продукции из третьих стран.

Согласно базе данных UN Comtrade, перечень товаров, экспортируемых из Армении в Россию за последние два года, включает, но не ограничивается мобильными телефонами, компьютерами, наушниками и другим техническим оборудованием.

В последние месяцы также растет реэкспорт бриллиантов и золота.

Чтобы избежать возможных проблем с соблюдением режима санкций, правительство Армении сделало данные о торговле с Россией общедоступными.

"Наблюдается рост реэкспорта, продукты, которые реэкспортируются, пока не находятся под санкциями, или, по крайней мере, пока не находятся", - рассказала Euractiv Седа Эргнян с платформы расследований Hetq.am, специализирующейся на мониторинге соблюдения санкций Арменией.

"Однако, если завтра коллективный Запад решит рассматривать реэкспорт в Россию как обход санкций, весь экспорт Армении окажется под угрозой, но главные риски, связанные с увеличением реэкспорта, - это риски для экономического развития самой Армении", - сказала Гергнян.

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Экономическая правда