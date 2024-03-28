Экспорт Армении в РФ увеличился втрое – Euractiv
Несмотря на ухудшение политических отношений между Арменией и Россией, ее экспорт в РФ утроился в 2022 году, а затем удвоился в период с января по август 2023 года. Это дает основания для обвинений в соблюдении Арменией санкций.
Об этом пишет Euractiv.
"После вступления Армении в 2014 году в Евразийский экономический союз, возглавляемый Россией, Россия стала торговым партнером номер один для Армении. Доля России во внешнем экспорте Армении еще больше выросла после вторжения в Украину.
В 2023 году на торговлю с Россией приходилось более 35% внешней торговли страны, тогда как доля ЕС составляла 13% от общего объема. Высокая зависимость экономики Армении от торговли с Россией сделала практически невозможным присоединение страны к санкциям против Москвы без риска беспрецедентного экономического падения", - говорится в материале.
"Растущая экономическая зависимость от российского рынка, однако, не препятствует попыткам армянского правительства постепенно сместить геополитическую ориентацию страны в сторону Запада.
Напротив, напряженность в отношениях между Кремлем и Ереваном, включая открытое несогласие Армении с агрессивной войной Кремля, продолжает расти параллельно с увеличением объемов торговли", - добавляет издание.
Многие в Армении обеспокоены тем, что Кремль может использовать экономическую зависимость Армении как политический рычаг влияния: недавние опросы общественного мнения, проведенные Международным республиканским институтом (IRI), показали, что 40% армян считают Россию наиболее значимой политической угрозой для своей страны, после Турции и Азербайджана.
Между тем, за последние месяцы Россия уже несколько раз блокировала импорт армянской продукции на своем наземном пункте пропуска с Грузией.
В 2022 году объем торговли между Арменией и Россией почти удвоился, достигнув 5,3 млрд долл, согласно данным Государственного агентства статистики Армении. Эта тенденция продолжилась в 2023 году и в первые месяцы 2024 года. Рост экспорта Армении в Россию в значительной степени обусловлен реэкспортом продукции из третьих стран.
Согласно базе данных UN Comtrade, перечень товаров, экспортируемых из Армении в Россию за последние два года, включает, но не ограничивается мобильными телефонами, компьютерами, наушниками и другим техническим оборудованием.
В последние месяцы также растет реэкспорт бриллиантов и золота.
Чтобы избежать возможных проблем с соблюдением режима санкций, правительство Армении сделало данные о торговле с Россией общедоступными.
"Наблюдается рост реэкспорта, продукты, которые реэкспортируются, пока не находятся под санкциями, или, по крайней мере, пока не находятся", - рассказала Euractiv Седа Эргнян с платформы расследований Hetq.am, специализирующейся на мониторинге соблюдения санкций Арменией.
"Однако, если завтра коллективный Запад решит рассматривать реэкспорт в Россию как обход санкций, весь экспорт Армении окажется под угрозой, но главные риски, связанные с увеличением реэкспорта, - это риски для экономического развития самой Армении", - сказала Гергнян.
Читайте также: Как Европа наладила "серый импорт" для России через ее соседей
Экономическая правда