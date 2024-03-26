Латвийская airBaltic готова возобновить полеты в и из трех украинских городов, как только позволят условия безопасности

airBaltic

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic заявила о готовности возобновить полеты в и из Киева, Львова и Одессы, когда это позволят условия, связанные с безопасностью.

Об этом компания написала в Х.

"AirBaltic выразила готовность возобновить полеты в/из Киева, Львова и Одессы, стремясь реинтегрировать эти города в свою сеть после войны, как только это станет безопасным", - сообщила компания по итогам визита в Киев в понедельник.

Исполнительный директор AirBaltic Мартин Гаусс встретился с вице-премьером по восстановлению Украины - министром развития общин, территорий и инфраструктуры Александром Кубраковым и гендиректором Международного аэропорта "Борисполь" Алексеем Дубревским в Киеве 25 марта.

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Компания с 2019 года выполняла полеты из аэропортов "Борисполь" и "Львов". По данным Минвостокразвития, она перевезла из Украины более 300 тыс. пассажиров. Самолет компании airBaltic последним покинул аэропорт "Борисполь" в феврале 2022 года, перед закрытием воздушного пространства.

Напоминаем:

Ранее сообщалось, что Украина начинает официальные переговоры с европейским и американским авиарегуляторами о возможности восстановления международных авиарейсов в период военного положения.

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