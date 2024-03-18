SkyUp получила регистрацию в мировой системе оценки безопасности IOSA

SkyUp

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines получила регистрацию в программе Аудита операционной безопасности IATA (IOSA).

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Авиакомпания SkyUp Airlines успешно прошла аудит и получила регистрацию в программе Аудита операционной безопасности IATA (IOSA). Это в очередной раз подтверждает высокие стандарты эксплуатационной безопасности, которых придерживается SkyUp Airlines, а также открывает новые возможности для сотрудничества с лидерами мировой авиаотрасли на условиях ACMI-контрактов", - говорится в сообщении.

В авиакомпании пояснили, что IOSA - программа Аудита операционной безопасности IATA - признанная во всем мире система оценки эксплуатационной безопасности авиакомпаний.

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Она известна проведением аудитов эксплуатационной безопасности и постоянным совершенствованием стандартов. Именно такой подход и обеспечил статус программы в авиаиндустрии - IOSA за последние двадцать лет стала настоящим эталоном аудита безопасности, а регистрация в этой программе - подтверждением надежности авиакомпании для пассажиров и бизнес-партнеров.

"Регистрация в программе IOSA - это следующий важный этап для нас и позитивный сигнал для потенциальных партнеров. Мы в очередной раз демонстрируем рынку, что сотрудничать с нами - безопасно, надежно и выгодно" - прокомментировал CEO SkyUp Дмитрий Сероухов. - В прошлом году

В прошлом году авиакомпания попала в двадцатку лучших авиакомпаний, которые заключили больше всего ACMI-контрактов в Европе, по данным профильного издания ch-aviation.

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Напоминаем:

Украинская авиакомпания SkyUp по итогам 2023 года осуществила 10 528 рейсов, что на 36% больше, чем в 2022 году.