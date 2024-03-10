Бортпроводники немецкой Lufthansa в очередной раз объявляют забастовку, она коснется 100 тысяч пассажиров
Профсоюз бортпроводников авиакомпании Lufthansa призвал своих членов к забастовке авиакомпании и перевозчика CityLine, чтобы настаивать на своих требованиях по повышению зарплаты.
Об этом сообщает Reuters.
Забастовка, за которую проголосовали ее члены, коснется вылетов из аэропорта Франкфурта во вторник и вылетов из Мюнхена в среду на следующей неделе.
Lufthansa заявила, что забастовка, вероятно, затронет около 100 000 пассажиров.
Европейские авиакомпании получили выгоду от беспрецедентного спроса после пандемии, что позволило им повысить цены, но более высокие расходы на оплату труда и техническое обслуживание ограничили рост прибыли.
Lufthansa, в частности, согласилась на новые, большие зарплаты, чтобы прекратить забастовки, которые, по мнению аналитиков и инвесторов, угрожают ее целевому показателю операционной маржи на 2024 год.
Напомним:
Во второй половине февраля Немецкий профсоюз Verdi проводил забастовку наземного персонала авиакомпании Lufthansa AG в крупных городах Германии.
В начале февраля работники Lufthansa также проводили забастовку в крупнейших аэропортах Германии.