Бортпроводники немецкой Lufthansa в очередной раз объявляют забастовку, она коснется 100 тысяч пассажиров

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Профсоюз бортпроводников авиакомпании Lufthansa призвал своих членов к забастовке авиакомпании и перевозчика CityLine, чтобы настаивать на своих требованиях по повышению зарплаты.

Об этом сообщает Reuters.

Забастовка, за которую проголосовали ее члены, коснется вылетов из аэропорта Франкфурта во вторник и вылетов из Мюнхена в среду на следующей неделе.

Lufthansa заявила, что забастовка, вероятно, затронет около 100 000 пассажиров.

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Европейские авиакомпании получили выгоду от беспрецедентного спроса после пандемии, что позволило им повысить цены, но более высокие расходы на оплату труда и техническое обслуживание ограничили рост прибыли.

Lufthansa, в частности, согласилась на новые, большие зарплаты, чтобы прекратить забастовки, которые, по мнению аналитиков и инвесторов, угрожают ее целевому показателю операционной маржи на 2024 год.

Напомним:

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Во второй половине февраля Немецкий профсоюз Verdi проводил забастовку наземного персонала авиакомпании Lufthansa AG в крупных городах Германии.

В начале февраля работники Lufthansa также проводили забастовку в крупнейших аэропортах Германии.