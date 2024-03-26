Латвійська airBaltic готова відновити польоти до та з трьох українських міст, як тільки дозволять безпекові умови

airBaltic

Латвійська національна авіакомпанія airBaltic заявила про готовність відновити польоти до та з Києва, Львова та Одеси, коли це дозволять умови, пов'язані з безпекою.

Про це компанія написала у Х.

"AirBaltic висловила готовність відновити польоти до/з Києва, Львова та Одеси, прагнучи реінтегрувати ці міста у свою мережу після війни, щойно це стане безпечним", - повідомила компанія за підсумками візиту до Києва в понеділок.

Виконавчий директор AirBaltic Мартін Гаусс зустрівся з віцепрем'єром із відновлення України - міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим і гендиректором Міжнародного аеропорту "Бориспіль" Олексієм Дубревським у Києві 25 березня.

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Компанія з 2019 року виконувала польоти з аеропортів "Бориспіль" і "Львів". За даними Мінвідновлення, вона перевезла з України понад 300 тис. пасажирів. Літак компанії airBaltic останнім залишив летовище "Бориспіль" у лютому 2022 року, перед закриттям повітряного простору.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що Україна починає офіційні перемовини з європейським та американським авіарегуляторами щодо можливості відновлення міжнародних авіарейсів в період воєнного стану.

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