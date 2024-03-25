США и Британия обвинили Китай в кибератаке, которая могла затронуть миллионы людей

Соединенные Штаты и Великобритания обвинили Китай в широкомасштабной хакерской атаке, от которой пострадали миллионы людей, в том числе законодателей, ученых, журналистов, и наложили санкции.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что обвинения возлагают на хакерскую группу APT31, которую считают подразделением Министерства госбезопасности Китая.

По данным американских и британских властей, целью хакеров стали сотрудники Белого дома, сенаторы США, британские парламентарии и чиновники по всему миру, оборонные подрядчики и охранные компании.

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"В обвинительном заключении, обнародованном в понедельник против семи вероятных китайских хакеров, американские прокуроры заявили, что хакерские атаки привели к подтвержденной или потенциальной компрометации рабочих аккаунтов, личных электронных писем, онлайн-хранилищ и записей телефонных звонков, принадлежащих миллионам американцев", - говорится в сообщении.

"Целью глобальной хакерской операции было подавить критиков китайского режима, скомпрометировать правительственные учреждения и похитить коммерческую тайну", - заявила заместитель генерального прокурора США Лиза Монако.

Экономическая правда

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