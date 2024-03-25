США і Британія звинуватили Китай у кібератаці, яка могла зачепити мільйони людей

Сполучені Штати і Велика Британія звинуватили Китай у широкомасштабній хакерській атаці, від якої постраждали мільйони людей, у тому числі законодавців, науковців, журналістів, та наклали санкції.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що звинувачення покладають на хакерську групу APT31, яку вважають підрозділом Міністерства держбезпеки Китаю.

За даними американської і британської влади, ціллю хакерів стали співробітники Білого дому, сенатори США, британські парламентарі та урядовці по всьому світу, оборонні підрядники та охоронні компанії.

Реклама:

"В обвинувальному висновку, оприлюдненому в понеділок проти семи ймовірних китайських хакерів, американські прокурори заявили, що хакерські атаки призвели до підтвердженої або потенційної компрометації робочих акаунтів, особистих електронних листів, онлайн-сховищ і записів телефонних дзвінків, що належать мільйонам американців", - йдеться у повідомленні.

"Метою глобальної хакерської операції було придушити критиків китайського режиму, скомпрометувати урядові установи і викрасти комерційну таємницю", - заявила заступниця генерального прокурора США Ліза Монако.

Економічна правда

Реклама: