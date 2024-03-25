Боррель назвал атаки РФ по инфраструктуре Украины военным преступлением

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз осуждает повторяющиеся российские обстрелы гражданского населения и энергетической инфраструктуры Украины и назвал эти атаки военным преступлением.

По этому Боррель написал в соцсети Х (бывшая Twitter).

"ЕС осуждает повторяющиеся атаки по Украине в течение последней недели. Россия использовала около 190 ракет, чтобы ударить по гражданскому населению и уничтожить энергетическую инфраструктуру, а также лишить простых граждан основных систем электричества и отопления", – заявил он.

Боррель также добавил, что эти атаки являются военными преступлениями.

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Напомним:

В результате ракетной атаки 22 марта есть попадание по крупнейшей ГЭС Украины – ДнепроГЭС в Запорожье. Угрозы прорыва нет, ситуация на дамбе станции контролируемая.

По словам генерального директора ЧАО "Укргидроэнерго" Игоря Сироты, восстановление ДнепроГЭС до проектного состояния после ракетного обстрела потребует годы.

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