Все разделы
Укр / Рус

Без света более 400 населенных пунктов: есть новые обесточивания в 4 областях

Понедельник, 25 марта 2024, 13:25 - Артур Крыжный

На утро обесточен 401 населенный пункт. Из-за боевых действий есть новые обесточивания в 4 областях: Донецкой, Николаевской, Сумской и Херсонской.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Николаевской, Сумской, Херсонской областях", — говорится в сообщении.

Из-за технологических повреждений есть обесточивание в Запорожской и Сумской областях.

Реклама:

Напомним:

В результате массированной атаки россиян на украинскую энергосистему 22 марта группа ДТЭК потеряла около половины своих генерирующих мощностей.

Читайте также: Путин снова хочет погрузить Украину во тьму. Какие потери понесла энергетика из-за крупнейшей за все время атаки?

Реклама:
ДТЭК энергетика
Реклама:
Материалы по теме
В Кривом Роге запитали всех потребителей - ДТЭК 25 марта 2024, 12:20
ДТЭК потерял 50% генерирующих мощностей, восстановление займет месяцы - гендиректор Yasno 25 марта 2024, 09:00
В Одессе и Одесском районе пришлось ввести экстренные отключения света - ДТЭК 22 марта 2024, 19:16
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте