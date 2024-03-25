Без света более 400 населенных пунктов: есть новые обесточивания в 4 областях
Понедельник, 25 марта 2024, 13:25 -
На утро обесточен 401 населенный пункт. Из-за боевых действий есть новые обесточивания в 4 областях: Донецкой, Николаевской, Сумской и Херсонской.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
"Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Николаевской, Сумской, Херсонской областях", — говорится в сообщении.
Из-за технологических повреждений есть обесточивание в Запорожской и Сумской областях.
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Напомним:
В результате массированной атаки россиян на украинскую энергосистему 22 марта группа ДТЭК потеряла около половины своих генерирующих мощностей.
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