Без света более 400 населенных пунктов: есть новые обесточивания в 4 областях

На утро обесточен 401 населенный пункт. Из-за боевых действий есть новые обесточивания в 4 областях: Донецкой, Николаевской, Сумской и Херсонской.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Николаевской, Сумской, Херсонской областях", — говорится в сообщении.

Из-за технологических повреждений есть обесточивание в Запорожской и Сумской областях.

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Напомним:

В результате массированной атаки россиян на украинскую энергосистему 22 марта группа ДТЭК потеряла около половины своих генерирующих мощностей.

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