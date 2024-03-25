На восстановление харьковской ТЭЦ-5 понадобится не один год

Сейчас электропитание Харькова происходит силами других регионов, а на восстановление теплоцентрали понадобятся годы.

Об этом сообщили в пресс-службе ТЭЦ-5, пишет "Суспільне".

ТЭЦ-5 потеряла основные мощности генерирования тепловой и электрической энергии для Харькова. Питание города происходит из других регионов.

"Полностью оценить масштабы нанесенного теплоцентрали ущерба и необходимых восстановительных работ на объекте можно будет только после завершения осмотра и разбора завалов. Но, по мнению энергетиков, уже сегодня очевидно, что это крайне трудоемкий и затратный процесс, сравнимый с новым строительством", - говорится в сообщении.

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По словам директора ТЭЦ-5 Александра Минковича, восстановление централи предусматривает изготовление эксклюзивного оборудования энергоблоков, в частности, турбин, генераторов: "В случае полноценного финансирования работ, помощи с производством и поставкой оборудования, процесс реконструкции продлится не один год".