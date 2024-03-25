Всі розділи
Укр / Рус

Боррель назвав атаки РФ по інфраструктурі України воєнним злочином

Понеділок, 25 березня 2024, 19:05 - Анастасія Дячкіна

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз засуджує повторювані російські обстріли цивільного населення та енергетичної інфраструктури України, і назвав ці атаки воєнним злочином.

По це Боррель написав у соцмережі Х (колишня Twitter).

"ЄС засуджує повторювані атаки по Україні протягом останнього тижня. Росія використала майже 190 ракет, щоб ударити по цивільному населенню та знищити енергетичну інфраструктуру, а також позбавити простих громадян основних систем електрики та опалення, – заявив він.

Боррель також додав, що ці атаки є воєнними злочинами.

Реклама:

Нагадаємо: 

Унаслідок ракетної атаки 22 березня є влучання по найбільшій ГЕС України - ДніпроГЕС у Запоріжжі. Загрози прориву немає, ситуація на плотині станції контрольована. 

За словами генерального директора ПрАТ "Укргідроенерго" Ігоря Сироти, відновлення ДніпроГЕС до проектного стану після ракетного обстрілу потребуватиме років.

Реклама:
енергетика інфраструктура війна
Реклама:
Матеріали за темою
На відновлення харківської ТЕЦ-5 знадобиться не один рік 25 березня 2024, 18:55
Без світла понад 400 населених пунктів: є нові знеструмлення у 4 областях 25 березня 2024, 13:25
Ворог знову поцілив у підстанції на Одещині: у Одесі екстрені відключення та не працюватиме електротранспорт 25 березня 2024, 09:21
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті