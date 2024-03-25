Боррель назвав атаки РФ по інфраструктурі України воєнним злочином

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз засуджує повторювані російські обстріли цивільного населення та енергетичної інфраструктури України, і назвав ці атаки воєнним злочином.

По це Боррель написав у соцмережі Х (колишня Twitter).

"ЄС засуджує повторювані атаки по Україні протягом останнього тижня. Росія використала майже 190 ракет, щоб ударити по цивільному населенню та знищити енергетичну інфраструктуру, а також позбавити простих громадян основних систем електрики та опалення, – заявив він.

Боррель також додав, що ці атаки є воєнними злочинами.

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Нагадаємо:

Унаслідок ракетної атаки 22 березня є влучання по найбільшій ГЕС України - ДніпроГЕС у Запоріжжі. Загрози прориву немає, ситуація на плотині станції контрольована.

За словами генерального директора ПрАТ "Укргідроенерго" Ігоря Сироти, відновлення ДніпроГЕС до проектного стану після ракетного обстрілу потребуватиме років.

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