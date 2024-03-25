Враг снова попал в подстанции в Одесской области: в Одессе экстренные отключения и не будет работать электротранспорт

Российские беспилотники ночью 25 марта атаковали две подстанции в южном регионе.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Враг продолжает прицельно бить по нашей энергетической инфраструктуре. Ночью российские БПЛА атаковали две подстанции в южном регионе", - говорится в сообщении.

Из-за повреждения оборудования энергетики вынуждены увеличить периоды ограничения потребления в Одессе и Одесской области.

Реклама:

"Это необходимо для защиты уцелевшего оборудования от перегрузки, которая может вызвать дополнительные технологические повреждения", - добавили в компании.

В ДТЭК добавили, из-за попадания без света остались жители Пересыпского района Одессы.

Для того чтобы уменьшить нагрузку на сеть сегодня в городе не будет работать электротранспорт, также ограничено потребление промышленности.

Реклама:

Напоминаем:

В результате массированной атаки россиян на украинскую энергосистему 22 марта группа ДТЭК потеряла около половины своих генерирующих мощностей