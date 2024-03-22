Минвосстановления запускает портал с легальными международными автоперевозчиками для пассажиров

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры запускает портал с легальными международными автобусными перевозчиками.

Об этом говорится в статье ЭП.

Отныне пассажиры смогут найти автобусные билеты от легальных перевозчиков на едином портале.

Все перевозчики, работающие на международных маршрутах, должны иметь ряд документов: лицензию на международные перевозки, документы водителя и транспортного средства, а также разрешение на осуществление регулярных или нерегулярных перевозок.

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В то же время на рынке существует часть недобросовестных перевозчиков, которые пренебрегают частью документов. Например, осуществляют регулярные перевозки под видом нерегулярных, завышают цены на билеты и искажают конкуренцию.

Пассажиры же могут не знать об этом, и бессознательно подвергать себя риску того, что рейс в последний момент могут отменить, мест для них - не хватить, или же автобус просто не доедет до пункта назначения.

Отмечается, что идея Минобновления заключается в том, чтобы в одном месте собрать билеты от проверенных легальных перевозчиков. Такой портал не будет агрегатором билетов, а будет перенаправлять пассажиров дальше на сайты перевозчиков для покупки билетов.

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Читайте больше в статье: Без очередей на границе и с единым порталом билетов. Как в правительстве реформируют автобусные перевозки

Напоминаем:

Минвосстановления с 22 марта запускает слотирование международных автобусных перевозок на пунктах пропуска на границе - автобусы смогут пройти границу только в забронированный заранее временной слот.