Кубраков отреагировал на блокирование автобусов на границе с Польшей: "Неужели люди должны быть заложниками?"

Вице-премьер по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков обратился к министру внутренних дел Польши Марцину Кервинскому относительно блокирования польским забастовщиками движения автобусов из Украины на пункте пропуска "Шегини - Медика".

Об этом сообщает пресс-служба Минвосстановления.

По сообщениям Государственная пограничная служба Украины и Пограничной службы Польши в пункте пропуска "Медика - Шегини" началось блокирование движения автобусов около 11:10.

Польские протестующие остановили движение на дороге перед пунктом пропуска "Медика". Известно, что они будут пропускать по одному автобусу каждые два часа, как на въезд и выезд.

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О сроках проведения блокировки пока не сообщается.

Кубраков напомнил, что менее 10 дней назад польская полиция сообщила, что пассажирские автобусы пересекают границу без каких-либо препятствий.

"Что мы видим сегодня? Бастующие блокируют движение на дороге перед пунктом пропуска Медика, прилегающей к украинскому пункту пропуска Шегини.

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Уважаемый министр, господин Марцин Кервинский, почему вы это позволяете? Неужели люди должны быть заложниками политических противостояний цивилизованной страны?", - прокомментировал министр развития общин, территорий и инфраструктуры.

Напоминаем:

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на границе с Украиной, ограничивая движение грузовиков в Польшу на направлениях "Ягодин" и "Рава-Русская". Кроме того, протестующие начали блокировать движение автобусов в пункте "Медика-Шегини".