Мінвідновлення запускає портал з легальними міжнародними автоперевізниками для пасажирів
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури запускає портал з легальними міжнародними автобусними перевізниками.
Про це йдеться в статті ЕП.
Відтепер пасажири матимуть можливість знайти автобусні квитки від легальних перевізників на єдиному порталі.
Усі перевізники, що працюють на міжнародних маршрутах, повинні мати низку документів: ліцензію на міжнародні перевезення, документи водія та транспортного засобу, а також дозвіл на здійснення регулярних чи нерегулярних перевезень.
Водночас на ринку існує частина недоброчесних перевізників, які нехтують частиною документів. Наприклад, здійснюють регулярні перевезення під виглядом нерегулярних, завищують ціни на квитки та спотворюють конкуренцію.
Пасажири ж можуть не знати про це, і несвідомо наражати себе на ризик того, що рейс в останній момент можуть скасувати, місць для них – не вистачити, або ж автобус просто не доїде до пункту призначення.
Зазначається, що ідея Мінвідновлення полягає у тому, аби в одному місці зібрати квитки від перевірених легальних перевізників. Такий портал не буде агрегатором квитків, а перенаправлятиме пасажирів далі на сайти перевізників для купівлі квитків.
Читайте більше в статті: Без черг на кордоні та з єдиним порталом квитків. Як в уряді реформують автобусні перевезення
Нагадуємо:
Мінвідновлення з 22 березня запускає слотування міжнародних автобусних перевезень на пунктах пропуску на кордоні - автобуси зможуть пройти кордон лише у заброньований заздалегідь часовий слот.