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Мінвідновлення запускає портал з легальними міжнародними автоперевізниками для пасажирів

П'ятниця, 22 березня 2024, 15:33 - Анастасія Жарикова

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури запускає портал з легальними міжнародними автобусними перевізниками.

Про це йдеться в статті ЕП.

Відтепер пасажири матимуть можливість знайти автобусні квитки від легальних перевізників на єдиному порталі.

Усі перевізники, що працюють на міжнародних маршрутах, повинні мати низку документів: ліцензію на міжнародні перевезення, документи водія та транспортного засобу, а також дозвіл на здійснення регулярних чи нерегулярних перевезень. 

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Водночас на ринку існує частина недоброчесних перевізників, які нехтують частиною документів. Наприклад, здійснюють регулярні перевезення під виглядом нерегулярних, завищують ціни на квитки та спотворюють конкуренцію.

 Пасажири ж можуть не знати про це, і несвідомо наражати себе на ризик того, що рейс в останній момент можуть скасувати, місць для них – не вистачити, або ж автобус просто не доїде до пункту призначення. 

Зазначається, що ідея Мінвідновлення полягає у тому, аби в одному місці зібрати квитки від перевірених легальних перевізників. Такий портал не буде агрегатором квитків, а перенаправлятиме пасажирів далі на сайти перевізників для купівлі квитків.

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Читайте більше в статті: Без черг на кордоні та з єдиним порталом квитків. Як в уряді реформують автобусні перевезення

Нагадуємо:

Мінвідновлення з 22 березня запускає слотування міжнародних автобусних перевезень на пунктах пропуску на кордоні - автобуси зможуть пройти кордон лише у заброньований заздалегідь часовий слот. 

Мінвідновлення послуги транспорт
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Економічна правда
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