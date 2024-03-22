Украина меняет правила пропуска пассажирских автобусов за границу: должно уменьшить очереди

Минвосстановления с 22 марта запускает слотирование международных автобусных перевозок на пунктах пропуска на границе - автобусы смогут пройти границу только в забронированный заранее временной слот.

Об этом рассказал заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач в ходе форума "Соединяем людей и города", материал ЭП

Деркач пояснил, что сейчас все автобусы в порядке живой очереди прибывают в пункт пересечения границы в любое удобное для них время. Часто международные рейсы предусматривают прохождение границы ночью, поэтому в наиболее популярные часы суток образуются очереди на проверку таможенников и пограничников. Зато есть часы суток, когда автобусы могут совсем не курсировать.

По данным исследования КМИС, в среднем пассажиры тратят 7 часов на пересечение границы при среднем времени путешествия в 30 часов. То есть прохождение границы занимает четверть всего путешествия.

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Слотирование предполагает, что поток пассажирских автобусов "растягивается" в течение суток, а не создает пробки и многочасовые очереди на границе.

С пятницы, 22 марта, слотирование в тестовом режиме запускается на трех пунктах пропуска на границе с Польшей и Молдовой: "Ягодин - Дорогуськ", "Мамалыга - Кривая" и "Могилев-Подольский - Отач".

В Минвосстановления убеждены, что такой подход сможет решить проблемы с очередями на границе, а также перекрыть поток мелких нелегальных перевозчиков, ведь забронировать слот в электронном кабинете перевозчика возможно только при наличии всех необходимых документов.

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В случае если перевозчик не успевает забронировать удобный для него слот, он имеет два варианта: бронировать другой временной слот и подстраивать свой маршрут в соответствии со временем прохождения границы или ехать на альтернативный пункт пропуска с живой очередью (например, для пункта "Ягодин - Дорогуськ" альтернативным является "Устилуг - Зосин", расположенный неподалеку).

В перспективе, когда новую систему протестируют, слотирование планируют распространить на остальные пункты пропуска, ведь потребность в альтернативных пунктах пропуска исчезнет.

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