Ремонтные работы между станциями метро "Лыбедская" и "Демеевская" в Киеве выполнили на 40% - Кличко

Работы по реконструкции тоннеля киевского метро между станциями синей ветки "Лыбедская" и "Демеевская" выполнены на 40%.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

На площадке, в три смены, работают 60 рабочих и более 10 единиц техники.

"Через две недели можно будет увидеть верхнюю часть тоннеля и то, были ли соблюдены технологии его строительства. Тогда специалисты смогут делать выводы о причинах возникновения угрозы аварийной ситуации в тоннеле на "Демеевской"", - сообщил глава столицы.

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Также продолжаются необходимые работы в тоннеле - и по его укреплению, и по дальнейшему ремонту.

"По оценке подрядной организации, на сегодня выполнено около 40% общего объема работ. Мы делаем все возможное, чтобы в конце лета полностью восстановить движение между станциями "Демеевская" и "Лыбедская"", - резюмировал Кличко.

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Напоминаем:

Ранее сообщалось, что ремонтные работы на закрытом участке синей ветки метро между станциями "Лыбедская" и "Демеевская" идут по графику. Движение поездов на шести станциях должны восстановить уже летом.

В Киеве с 8 декабря из-за ремонта тоннеля на синей ветке метрополитена между станциями "Лыбедская" и "Теремки" организовали движение наземного транспорта, который будет дублировать маршруты закрытых станций метро.

В декабре в КГГА заявляли, что завершить восстановительные работы и восстановить движение между "Лыбедской" и "Демеевской" планируется в течение шести месяцев.