Начальник "Київського метрополітену" Брагінський звільнився після розслідування Bihus.Info

кмда

Начальник комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктор Брагінський 15 березня після розслідування журналістів написав заяву на звільнення.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Обов’язки начальника комунального підприємства тимчасово виконуватиме головний інженер Київського метрополітену Віктор Вигівський", - йдеться в повідомленні.

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У своєму розслідуванні Bihus.Info викрили численні порушення у декларуванні майна Брагінського. Зокрема, журналісти знайшли в деклараціях родичів директора Київського метрополітену кілька дорогих квартир та землю під Києвом.

Очільник Києва Віталій Кличко після оприлюднення розслідування повідомив, що начальника Київського метрополітену, Віктора Брагінського, який перебуває на посаді майже 10 років, буде звільнено.