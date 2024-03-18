Родственников экс-главы метро Брагинского нашли в тендерах на сотни миллионов: Кличко призвал передать данные правоохранителям

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" заключало контракты на сотни миллионов гривен с компаниями, которые связаны с людьми из окружения бывшего директора столичного метро Виктора Брагинского.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

Отмечается, что Светлана Ильина, которая является бухгалтером у сестры экс-главы "Киевского метрополитена" и ранее занимала соответствующую должность в компании самого Брагинского как ФЛП, выигрывала тендеры на поставку спецодежды для коммунальщиков на 17 млн грн.

Кроме того, в соответствующих тендерах также участвовало ООО "99 продакшин", владельцем которого является давний бизнес-партнер Брагинского Кирилл Кривец, а директором некоторое время была двоюродная сестра бывшего главы коммунального предприятия Анна Фенина. В целом ООО "99 продакшн" получила 18 млн грн от поставок одежды работникам "Киевского метрополитена".

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Как выяснили журналисты Bihus.Info, Кривец в начале 2022 года опосредованно через "99 продакшин" стал основным бенефициаром ООО "Энергодарбудмеханизация", которое еще с 2017 года заключало прямые контракты с "Киевским метрополитеном". Так, например, "Энергодарбудмеханизация" получила в 2021 году контракт как субподрядчик на более 270 млн грн для строительства новых станций метро.

Зато в "Киевском метрополитене" отметили, что компания использовала только 74 млн грн. Уже в 2022 и 2023 годах компания "Энергодарстроймеханизация" получила новые контракты на более 82 млн грн. По данным Bihus Info, партнер Брагинского также получил более 37 млн грн на ремонты на "красной" ветке киевского метро.

Еще одним подрядчиком "Киевского метрополитена" с 2017 года является ООО "КБ "Теплоэнергоавтоматика". Компания аналогично выступала субподрядчиком у "Энергодарстроймеханизация". В 2019 году "КБ "Теплоэнергоавтоматика" получила от "Киевского метрополитена" более 360 млн грн за субподрядные работы по строительству "зеленой" ветки метро на Виноградарь.

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В 2020 году "Теплоэнергоавтоматика" получила нового владельца, им стала Татьяна Белецкая, а новым директором компании - Александр Стеценко. Белецкая является бывшей балериной, а теперь педагогом Киевского Национального академического театра оперы и балета Украины им.

В расследовании утверждается, что Белецкая является тещей Кривца, а Стеценко - кошним менеджером совместного бизнеса Кривца и Брагинского.

Добавляется, что в конце 2022 года "Киевский метрополитен" выплатил компании "Теплоэнергоавтоматика" почти полмиллиарда грн за капитальный ремонт тоннелей "красной" ветки метро. А в течение 2023 года компания Белецкой получила еще почти полмиллиарда грн.

В общем "Теплоэнергоавтоматика" получила государственные средства в рамках контракта на сумму более 1,5 млрд грн, который коммунальное предприятие сделало не публичным.

В ответ на второе расследование по Брагинскому, мэр Киева Виталий Кличко призвал редакцию Bihus.Info направить все собранные материалы в правоохранительные органы:

"Прошу журналистов Bihus info передать информацию по фактам, обнародованным в расследовании в отношении Брагинского, правоохранительным и антикоррупционным органам. А к правоохранителям обращаюсь относительно оперативного и открытого для общественности расследования информации Bihus Info", - отметил мэр Киева.

Сразу после этого, на официальном Telegram-канале Bihus.Info журналисты отметили, что юристы готовят материалы к передаче правоохранителям:

"Конечно, юристы Bihus.Info уже готовят все собранные доказательства для передачи правоохранителям. И мы очень надеемся на быструю реакцию", - отметили в издании.

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Напомним:

Начальник коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский 15 марта после расследования журналистов написал заявление на увольнение.

В своем расследовании Bihus.Info разоблачили многочисленные нарушения в декларировании имущества Брагинского. В частности, журналисты нашли в декларациях родственников директора Киевского метрополитена несколько дорогих квартир и землю под Киевом.

Глава Киева Виталий Кличко после обнародования расследования сообщил, что начальник Киевского метрополитена, Виктор Брагинский, который находится на должности почти 10 лет, будет уволен.