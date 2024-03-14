Очільника Київського метро буде звільнено після розслідування Bihus info - Кличко

Віктор Брагінський Київська Мінська Рада

Віталій Кличко повідомив, що начальника Київського метрополітену, Віктора Брагінського, який перебуває на посаді майже 10 років, буде звільнено.

Про це ввечері 14 березня мер Києва повідомив на своєму каналі у Telegram.

Причиною звільнення є розслідування Bihus info, яке журналісти випустили напередодні.

"Злий вечір. З неприємними, скажемо так, відкриттями для мене

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Висновок. Віктор Брагінський буде відсторонений від виконання обовʼязків директора столичного метро. Або не пручатиметься і сам напише заяву на звільнення. А далі фактами, оприлюдненими в розслідуванні журналістів Bihus info, мають займатися відповідні органи. Правоохоронні", - зазначив Віталій Кличко.

У своєму розслідуванні Bihus info викрили численні порушення у декларуванні майна Брагінського.

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