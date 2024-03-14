Очільника Київського метро буде звільнено після розслідування Bihus info - Кличко
Віталій Кличко повідомив, що начальника Київського метрополітену, Віктора Брагінського, який перебуває на посаді майже 10 років, буде звільнено.
Про це ввечері 14 березня мер Києва повідомив на своєму каналі у Telegram.
Причиною звільнення є розслідування Bihus info, яке журналісти випустили напередодні.
"Злий вечір. З неприємними, скажемо так, відкриттями для мене
Висновок. Віктор Брагінський буде відсторонений від виконання обовʼязків директора столичного метро. Або не пручатиметься і сам напише заяву на звільнення. А далі фактами, оприлюдненими в розслідуванні журналістів Bihus info, мають займатися відповідні органи. Правоохоронні", - зазначив Віталій Кличко.
У своєму розслідуванні Bihus info викрили численні порушення у декларуванні майна Брагінського.
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Економічна правда.