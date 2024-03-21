Ексочільник метро Брагінський складає мандат депутата Київради

фото: Facebook Брагінського

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що ексочільник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський складає свої депутатські повноваження у Київраді.

Про це Кличко написав у Telegram.

"Свої депутатські повноваження складають двоє депутатів фракції "УДАР" у Київраді.



Віктор Брагінський - після резонансного розслідування журналістів Bihus info. Далі оприлюдненими фактами займатимуться правоохоронні органи. Та Ілля Кушнір, який надто рідко відвідував засідання Київради", - заявив Кличко.

Нагадаємо:

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Начальник комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктор Брагінський 15 березня після розслідування журналістів написав заяву на звільнення.

У своєму розслідуванні Bihus.Info викрили численні порушення у декларуванні майна Брагінського. Зокрема, журналісти знайшли в деклараціях родичів директора Київського метрополітену кілька дорогих квартир та землю під Києвом.

Очільник Києва Віталій Кличко після оприлюднення розслідування повідомив, що начальника Київського метрополітену, Віктора Брагінського, який перебуває на посаді майже 10 років, буде звільнено.

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У новому розслідуванні Bihus.Info йдеться, що КП "Київський метрополітен" укладало контракти на сотні мільйонів гривень з компаніями, які повʼязані з людьми з оточення колишнього директора столичного метро Віктора Брагінського. Мер Києва Віталій Кличко закликав передати дані правоохоронцям.

Економічна правда